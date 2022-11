Vai ao Super Bock em Stock? Estão aqui todos os horários dos concertos, de Ana Moura a Porridge Radio

Ana Moura, Porridge Radio, David Bruno (com convidados), Pluto, Miami Horror, Sudan Archives ou Papillon são alguns dos nomes do cartaz do festival Super Bock em Stock, que regressa à Avenida da Liberdade, em Lisboa, na próxima semana, mais precisamente nos dias 25 e 26 de novembro. Os horários de todos os concertos foram agora anunciados e podem ser consultados abaixo.

Além dos horários, foram também anunciados os dois debates, que se realizam em ambos os dias na sala 3 do Cinema São Jorge entre as 18h e as 19h: no dia 25, será subordinado ao tema “Como lidar com a nova música nacional?” e terá como convidados o radialista Henrique Amaro, a assessora de imprensa Raquel Lains e o músico Keso; no dia 26, a temática será “A música como plataforma da diversidade de género”, tendo como convidados os músicos Filipe Sambado e Surma e o assessor de imprensa Ricardo Rodrigues.

Os passes para os dois dias do Super Bock em Stock estão à venda, nos locais habituais, por 45 euros, passando a custar 50 euros nos dias do festival. Os ingressos terão de ser trocados por pulseira no Coliseu dos Recreios a partir de dia 24 de novembro, dando acesso a todos as salas até ao limite de lotação de cada uma.

25 de novembro



Coliseu dos Recreios - Sala Super Bock

19h30 – 20h30 TV Girl

21h00 – 22h00 Alfie Templeman

22h50 – 00h00 David Bruno com convidados

01h00 – 02h00 Ela Minus



Cinema São Jorge

Sala Manoel de Oliveira

20h00 – 21h00 Motor

21h20 – 22h20 Gretel Hänlyn

23h45 – 00h30 Bala Desejo



Sala 2

19h15 – 20h00 Reyz (Vencedor #OneStep4Musicfest)

22h15 – 23h45 Miguel Gizzas



Sala 3

18h00 – 19h00 Talks Rádio SBSR.FM



Garagem EPAL

20h30 – 21h20 Vila Martel

23h00 – 00h00 Pluto

Sala Rádio SBSR.FM

Estação Ferroviária do Rossio

19h45 – 20h45 Atalaia Airlines Big Band com convidados

21h20 – 22h20 Zola Blood

23h45 – 00h45 Buzzard Buzzard Buzzard



Sala Bogani

Casa do Alentejo

19h45 – 20h25 Zé Ibarra

22h00 – 23h00 Isla de Caras



Pátio da Casa do Alentejo

19h00 – 19h40 Dora Morelenbaum

21h10 – 22h00 Rita Dias



Capitólio

Bloco Moche

20h15 – 21h15 They Hate Change

22h30 – 23h10 Willow Kayne

00h00 – 01h00 Ana Moura

Sala Ermelinda Freitas

Sociedade Portuguesa de Geografia

19h30 – 20h20 Manteau

21h20 – 22h10 The Lemon Lovers



Coliseu Bar

00h00 – 01h00 Andrea Soares



Super Bock Bus

19h30 – 19h45 Gira Coletivo

20h45 – 21h00 Gira Coletivo

22h15 – 22h30 Gira Coletivo

23h45 – 00h00 Gira Coletivo

26 de novembro



Coliseu dos Recreios

Sala Super Bock

20h45 – 21h45 Porridge Radio

22h45 – 23h45 Crystal Murray

00h45 – 02h00 Miami Horror

Cinema São Jorge

Sala Manoel de Oliveira

19h20 – 20h10 Kady

21h20 – 22h20 Danielle Ponder

23h10 – 00h10 Céu

Sala 2

20h20 – 21h05 Alguma Cena

22h20 – 23h10 Desconectados



Sala 3

18h00 – 19h00 Talks Rádio SBSR.FM



Garagem EPAL

20h30 – 21h20 Ana Mariano

23h00 – 00h00 Grand Pulsar



Sala Rádio SBSR.FM

Estação Ferroviária do Rossio

19h45 – 20h45 Enola Gay

22h00 – 23h00 The Clockworks

23h45 – 00h45 W. H. Lung

Sala Bogani

Casa do Alentejo

19h45 – 20h25 Juçara Marçal

22h00 – 23h00 Irma

Pátio da Casa do Alentejo

19h00 – 19h40 Beatriz Rosário

21h10 – 22h00 Mari Segura



Capitólio

Bloco Moche

20h00 – 21h00 Papillon

21h40 – 22h40 Obongjayar

23h45 – 00h45 Sudan Archives

Sala Ermelinda Freitas

Sociedade Portuguesa de Geografia

19h30 – 20h20 Caio

21h20 – 22h10 Jüra

Coliseu Bar

21h45 – 22h45 Luisa

23h45 – 00h45 Rádio SBSR.FM DJ Set



Super Bock Bus

19h30 – 19h45 Gira Coletivo

20h45 – 21h00 Gira Coletivo

22h15 – 22h30 Gira Coletivo

23h45 – 00h00 Gira Coletivo