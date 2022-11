James Corden acusado de copiar piada de Ricky Gervais. “Foi sem querer”

James Corden está novamente no centro das atenções. Depois de ter sido acusado pelo dono de um restaurante de maltratar um funcionário, o humorista britânico fez uma piada, no seu programa “Late Late Show”, que o seu compatriota Ricky Gervais já tinha feito há quatro anos.

No seu talk show, James Corden brincou, comparando o Twitter à praça de uma cidade na qual todos se indignam. Os espectadores rapidamente descobriram que a piada era igual à que Ricky Gervais tinha feito no seu especial da Netflix de 2018, “Humanity”.

James Corden já pediu desculpa pelo “empréstimo”, escrevendo na conta do programa no Twitter: “Inadvertidamente contei uma piada genial que era do Ricky Gervais. Claro que não sabia que era ele. É genial porque é do Ricky Gervais. Podem ver tudo nos ótimos especiais dele na Netflix.”

Um utilizador do Twitter juntou vídeos de Corden e Gervais, troçando: “Plágio? Não sei do que é que as pessoas estão a falar. Estas piadas não são nada parecidas.”

Na resposta, Ricky Gervais comentou: “Deve ter sido uma das pessoas que escrevem piadas para ele que ‘inventou’ essa. Duvido que ele copiasse um número de stand up comedy tão conhecido, palavra por palavra.”