James Corden reclamou e foi banido de restaurante: “O cliente mais malcriado que já recebemos”

James Corden foi banido do popular restaurante Balthazar, em Nova Iorque, depois de duas situações em que reclamou com os empregados de forma pouco elegante. O dono do restaurante, Keith McNally, escreveu numa mensagem partilhada no Instagram que o apresentador e ator britânico é “o cliente mais malcriado” que conheceu nos 25 anos do Balthazar: “É um ótimo comediante mas um homem pequeno e cretino”.

McNally partilha, depois, os relatos que lhe foram passados pelos managers do restaurante: na primeira situação, Corden encontrou um cabelo na comida e terá exigido que lhe trouxessem uma “rodada de bebidas” para não escrever uma crítica negativa online; na segunda, depois de a sua mulher ter encontrado clara de ovo na omeleta que pediu, terá “gritado como um louco” com o empregado de mesa: “talvez deva ir para a cozinha e fazer eu a omeleta”.

“Não costumo colocar pessoas na lista negra, mas hoje coloquei o James Corden. Não é uma situação que me deixe divertido”, acrescentou o dono do restaurante. Num post subsequente, McNally diz ter revertido a sua decisão depois de ter recebido um telefonema de James Corden, durante o qual o apresentador lhe terá pedido muitas desculpas pelo sucedido. “Alguém suficientemente humilde para pedir desculpas a um vagabundo caloteiro como eu (e à minha equipa) não merece ser banido de lado nenhum”.