O músico inglês Benjamin Clementine acaba de anunciar as datas da sua nova digressão europeia, que contempla dois concertos em Portugal.

Muito popular no nosso país, onde já se apresentou numerosas vezes, o artista tocará no Campo Pequeno, em Lisboa, a 22 de setembro de 2023, e no Pavilhão Rosa Mota, no Porto, a 23.

Benjamin Clementine virá apresentar o seu novo álbum, “And I Have Been”. Este é o seu primeiro longa-duração em cinco anos.