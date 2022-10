John Cale vai lançar o seu primeiro álbum em dez anos: saiba tudo sobre “Mercy” e veja o videoclip da intensa ‘Story of Blood’

John Cale anunciou o lançamento de um novo álbum, “Mercy”, o seu primeiro em dez anos.

O disco será editado a 20 de janeiro, através da Domino, e já há um novo single para ouvir: ‘Story of Blood’, com a colaboração de Weyes Blood.

Para além da norte-americana, marcarão ainda presença em “Mercy” nomes como os Animal Collective, Fat White Family ou Laurel Halo.

Falando de ‘Story of Blood’, o compositor, ex-Velvet Underground, deixou rasgados elogios a Weyes Blood: “Assim que percebi a versatilidade na sua voz, foi como se tivesse escrito esta canção com ela na cabeça”, afirmou, em comunicado. “Até há um pequeno trecho onde ela soa à Nico”.

Confira o alinhamento de “Mercy” e ouça ‘Story of Blood’:

1. ‘MERCY’ (feat. Laurel Halo)

2. ‘MARILYN MONROE’S LEG (beauty elsewhere)’ (feat. Actress)

3. ‘NOISE OF YOU’

4. ‘STORY OF BLOOD’ (feat. Weyes Blood)

5. ‘TIME STANDS STILL’ (feat. Sylvan Esso)

6. ‘MOONSTRUCK (Nico’s Song)’

7. ‘EVERLASTING DAYS’ (feat. Animal Collective)

8. ‘NIGHT CRAWLING’

9. ‘NOT THE END OF THE WORLD’

10. ‘THE LEGAL STATUS OF ICE’ (feat. Fat White Family)

11. ‘I KNOW YOU’RE HAPPY’ (feat. Tei Shi)

12. ‘OUT YOUR WINDOW’