James Corden alega que não fez “nada errado” no restaurante do qual foi banido (e perdoado)

James Corden afirma que não fez “nada errado”, após ter sido banido de um restaurante em Nova Iorque por ter maltratado um empregado de mesa.

O comediante esteve à conversa com um jornalista do “New York Times”, tendo-lhe dito que a altercação que teve no restaurante Balthazar “é menor que todos nós”.

Esta conversa teve lugar num outro restaurante nova-iorquino e, por mero acaso, um cliente ali presente reclamou com uma empregada por causa de um ovo. “Isto acontece todos os dias. Tem sempre que ver com ovos”, disse.

“Isto é uma tolice. Imaginem se eu fosse reclamar com a empregada de mesa para o Twitter. O meu argumento é esse”.

O dono do Balthazar, Keith McNally, já respondeu a estas declarações de Corden: “Se ele quiser recuperar o respeito dos quatro fãs que tinha antes deste incidente, devia pelo menos admitir que errou”, escreveu, no Instagram. “Aliás, se ele pedir desculpa aos dois empregados que insultou, deixo-o comer de borla no Balthazar durante dez anos”.