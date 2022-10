Não há fome que não dê em fartura: os Cure apresentaram mais uma canção nova, ‘I Could Never Say Goodbye’

Os Cure estrearam mais uma canção nova, durante um concerto em Cracóvia (Polónia) na passada quinta-feira.

A banda, que anda em digressão pela Europa, tem aproveitado para mostrar, ao vivo, algumas das canções que irão compor “Songs of a Lost World”, o seu novo álbum.

Desta feita, os Cure acrescentaram ao alinhamento ‘I Could Never Say Goodbye’, tema com guitarra e piano que parece fazer alusão à morte do irmão mais velho de Robert Smith.

Ouça aqui:

‘I Could Never Say Goodbye’ junta-se a ‘And Nothing Is Forever’, ‘Alone’ e ‘Endsong’ no rol de novas canções já experimentadas na estrada por Robert Smith e companheiros.