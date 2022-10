Os Cure estrearam mais um tema novo, durante um concerto em Estocolmo, na Suécia.

A banda britânica incluiu no alinhamento desse concerto ‘And Nothing Is Forever’, canção que fará parte do seu novo álbum de estúdio, “Songs Of A Lost World”.

‘And Nothing Is Forever’ sucede assim a ‘Alone’ e ‘Endsong’, que também já foram mostradas durante esta nova digressão europeia dos Cure. Ouça-a aqui: