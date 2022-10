The Cure estreiam duas canções novas em primeiro concerto da digressão

Os Cure deram esta quinta-feira início à sua nova digressão mundial, com um concerto em Riga, na Letónia.

A banda britânica viu regressar o guitarrista e teclista Perry Bamonte, e ainda apresentou duas canções novas, que farão presumivelmente parte do seu novo disco, “Songs of a Lost World”.

‘Alone’, canção com a qual abriram o espetáculo, foi uma delas, bem como ‘Endsong’, mais a meio do concerto. As canções clássicas não ficaram de fora, com ‘Pictures of You’, ‘Plainsong’ ou ‘Boys Don’t Cry' a fazerem parte do alinhamento.

Ouça as canções novas dos Cure: