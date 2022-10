Sem freio, Kanye West volta a atacar brutalmente Pete Davidson em entrevista

Kanye West voltou a atacar duramente o comediante Pete Davidson, ex-namorado de Kim Kardashian.

No podcast “Drink Champs”, que entretanto foi mesmo retirado do YouTube, Kanye referiu-se a Davidson como “heroinómano” e criticou “as 78 agências noticiosas que me chamaram abusador, por não o querer ao pé dos meus filhos”.

Na mesma entrevista, Kanye voltou a “atirar-se” contra o comediante Trevor Noah, que está prestes a deixar a apresentação do “Daily Show” e que, no passado, já tinha sido alvo da fúria do rapper. “Ele nem sequer é americano. Só parece negro. Andou a dizer à Kim que eu era perigoso, mas eu só quero voltar a reunir a família”.

Kanye West continua a ser notícia por motivos que estão a gerar preocupação - inclusive de Donald Trump -, depois de ter dito que George Floyd morreu porque “estava drogado” e que “os judeus controlam os negros”.