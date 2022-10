Até Donald Trump diz que Kanye West “está maluco” e “precisa de ajuda profissional”

Donald Trump considera que Kanye West “está maluco” e “precisa de ajuda profissional”, de acordo com a “Rolling Stone”, que cita conversas mantidas pelo antigo presidente dos EUA e líder do Partido Republicana no seu círculo próximo.

Trump, que ao longo da sua vida civil e política fez várias declarações não propriamente anódinas, reagiu desta forma à entrevista do músico a Tucker Carlson e à ameaça que fez ao “povo judaico”, no Twitter.

A “Rolling Stone” escreve ainda que Trump opta por não fazer quaisquer declarações públicas acerca de Kanye, pelo menos por agora, uma situação que a publicação norte-americana considera “atípica”, tendo em conta a habitual atitude de Trump de comentar as vicissitudes das celebridades de primeira linha.

No sábado, o ex-presidente dirigiu-se aos judeus norte-americanos através da sua própria rede social, a Truth Social, afirmando: “nenhum outro presidente fez tanto por Israel como eu”.

Ao longo deste mês, Kanye West tem estado em roda livre: evocou o discurso de supremacistas brancos, fez declarações antissemitas, ataques pessoais a figuras da moda, críticas ao peso de uma estrela da música norte-americana e intimidações a um diretor da Adidas. Este fim de semana voltou à carga, alegando que George Floyd morreu porque “estava drogado” e “os judeus controlam os negros”.