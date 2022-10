A nova entrevista controversa de Kanye West: George Floyd morreu porque “estava drogado” e “os judeus controlam os negros”

Kanye West deu uma entrevista ao programa “Drinks Champs”, da Revolt TV, durante a qual voltou a proferir declarações polémicas.

Após ter marcado presença na estreia do documentário “The Greatest Lie Ever Sold: George Floyd and the Rise of BLM”, realizado pela comentadora conservadora Candace Owens, Kanye disse ter passado a acreditar que a morte de Floyd, às mãos da polícia de Minneapolis, em maio de 2020, se deveu ao consumo de drogas.

“Estava drogado com fentanil. Se olharem bem para as imagens, o joelho do polícia nem sequer estava bem em cima do pescoço”, disse. Recorde-se que o agente da polícia em questão, Derek Chauvin, foi condenado em tribunal pelo homicídio de Floyd.

Kanye garantiu ainda, no decorrer da entrevista, que não é antissemita, dado que se considera judeu, através “do sangue de Cristo”. “Os judeus controlam os negros. Usamos uma camisola da Ralph Lauren, assinamos por uma editora, temos um agente judeu… Respeito o que eles fizeram pelo seu povo”, afirmou.

No final, Kanye mandou ainda uma saudação a Drake, que considera ser “o maior rapper de sempre”.