O antissemitismo (e a loucura?) de Kanye West: o canal Fox News cortou as declarações mais chocantes

A entrevista de Kanye West à Fox News foi severamente editada, de acordo com o que apurou a “Vice”.

O site norte-americano obteve a entrevista completa de Kanye a Tucker Carlson, apresentador de televisão reconhecidamente associado a posições de extrema-direita, sem qualquer edição por parte do canal.

Entre outras frases chocantes, Kanye afirmou preferir que os seus filhos saibam o que é o Hanukkah, o “Festival das Luzes” judaico, porque “com isso viria uma certa engenharia fiscal” - numa alusão ao chavão antissemita de que os judeus controlam a banca.

Kanye disse ainda que a organização Planned Parenthood, que fornece cuidados de saúde reprodutiva nos Estados Unidos, foi criada para “controlar a população judaica”, acrescentando que os negros “são os verdadeiros judeus”.

“As pessoas conhecidas como pertencendo à ‘raça negra’ são descendentes das 12 tribos, do sangue de Cristo. É nisto que acredito”, afirmou o músico. A ideia de que os negros são os “verdadeiros judeus” nasceu em finais do século XIX, e também tem sido utilizada para promover o antissemitismo.

Entre outras frases mais ou menos polémicas, Kanye enumerou também algumas das suas ideias mais bizarras: “Tenho visões que me foram dadas por Deus, de cidades cinéticas, com energia gratuita, que não tenham tanto impacto no planeta. Temos de ser mais humildes na forma como nos apresentamos, enquanto espécie”.

Para além disso, o músico acredita que foram colocados “atores profissionais” na sua antiga casa de forma a “sexualizar os [seus] filhos”. Foi, ainda, cortada a garantia de Kanye de que foi vacinado contra a covid-19: Tucker Carlson é uma figura conhecida do movimento anti-vacinação.

Veja os vídeos não mostrados pela Fox News: