T-Rex dá concertos nos coliseus de Lisboa e do Porto

T-Rex irá dar dois concertos nos Coliseus de Lisboa e Porto, a 4 de fevereiro e 11 de março, respetivamente.

Os espetáculos do rapper e produtor que responde pelo nome civil de Daniel Benjamim estarão a cargo da promotora Everything Is New, com os bilhetes já à venda nos locais habituais a preços que vão dos 25 aos 28 euros (Lisboa) e dos 22 aos 28 euros (Porto).

O mote será a apresentação de “Castanho”, EP lançado em 2022 que tornou o rapper português num sucesso viral. Os dois concertos marcarão a sua estreia em duas das salas mais emblemáticas do país.