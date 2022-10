Blink-182 anunciam concerto em Portugal com a formação clássica

A banda norte-americana Blink-182 vai reunir-se para um novo álbum e uma digressão mundial que começa em março de 2023 em Tijuana, no México, e prossegue até 2024, com paragem na Altice Arena, em Lisboa, a 2 de outubro do próximo ano.

Confirma-se, pois, a reunião dos três membros da formação dita “clássica” (Tom DeLonge, vocalista e guitarrista; Mark Hoppus, baixista; e Travis Barker, baterista), que criou os principais álbuns da banda. DeLonge estava afastado da banda desde 2015. Esta sexta-feira será lançado ‘Edging’, o primeiro single do próximo álbum.

O concerto é organizado pela Ritmos e Blues, que comunica que os bilhetes estão à venda a partir de sábado nos locais habituais.