Os norte-americanos Big Thief regressam a Portugal em 2023, para um concerto no Lisboa ao Vivo, a 29 de abril.

Curiosamente, foi nesta sala que a banda de Adrianne Lenker deu o seu último concerto em Lisboa, pouco antes da pandemia, em fevereiro de 2020. Nessa altura, o grupo atuou também no Hard Club, no Porto.

Desta vez, os Big Thief trazem consigo “Dragon New Warm Mountain I Believe In You”, lançado no início deste ano. Os bilhetes para o regresso a Lisboa são postos à venda a 16 de setembro e custam 28 euros.