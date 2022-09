Placebo partilham versão de 'Shout', clássico dos Tears For Fears

Os Placebo lançaram uma versão de ‘Shout’, clássico dos Tears For Fears.

Esta versão dos Placebo acrescenta a ‘Shout’ uma toada mais épica, fruto não só da bateria e dos sintetizadores mas também da voz de Brian Molko, que interpreta a letra de forma furiosa.

Em março, os Placebo lançaram o seu novo álbum de estúdio, “Never Let Me Go”, o primeiro em quase 10 anos. Recentemente, passaram pelo festival de Vilar de Mouros, onde interpretaram um outro clássico dos anos 80: ‘Running Up That Hill’.

Ouça ‘Shout’, pela mão dos Placebo: