Placebo terminam concerto em Vilar de Mouros com ‘Running Up that Hill’ de Kate Bush: veja o vídeo

Os Placebo eram o nome mais aguardado pelo público no primeiro dia do festival EDP Vilar de Mouros, esta quinta-feira, e presentearam os fãs com uma versão de 'Running Up That Hill', de Kate Bush, que teve honras de encerramento do concerto.

Recorde-se que a canção, editada originalmente em 1985 por Bush, está a viver uma segunda-vida depois de ter sido integrada na banda sonora da série "Stranger Things". Brian Molko e companhia são fãs do tema há longos anos, tendo gravado a sua versão para o álbum "Covers", de 2003.

Veja o vídeo dos Placebo a tocar 'Running Up That Hill' em Vilar de Mouros abaixo e siga o link para ler a reportagem do concerto.