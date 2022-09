“Sentir-me usada é uma bosta”: Anitta deixa de seguir o namorado nas redes sociais

O namoro da cantora brasileira Anitta com o produtor canadiano Murda Beatz parece ter terminado, ao fim de três meses. Depois de partilhar uma mensagem enigmática no Twitter, na passada terça-feira, na qual dizia “sentir-me usada é uma bosta”, a artista deixou de seguir Beatz nas redes sociais, tendo também ocultado todas as fotografias nas quais aparecia ao lado dele no Instagram. O produtor também deixou de seguir Anitta, mas não apagou as fotografias com ela.

“Há pessoas que escolhem habitar neste ambiente obscuro para que possam desfrutar do pote de ouro… mas querem puxar-te com elas”, escreveu também a artista no Twitter, há dois dias, “querem usar-te como salva-vidas caso estejam a afogar-se, mesmo que isso te possa prejudicar. Mas felicidade é liberdade e depender de um pote de ouro (seja lá o que esse ouro for para você, dentro da sua realidade) não é liberdade. Dependência é o oposto de liberdade, sem liberdade não sabemos como amar-nos a nós próprios. E só sabe amar o outro quem se ama a si mesmo”.

Recorde-se que Anitta e Murda Beatz estavam juntos desde junho, com o produtor canadiano a mostrar-se ao lado da cantora no hospital quando esta se submeteu a uma cirurgia depois de passar pelo festival MEO Marés Vivas, em Vila Nova de Gaia, em julho, sendo descrito por ela como “o melhor enfermeiro”. Já em agosto, o músico, que já trabalhou com nomes como Ariana Grande ou Drake, deu uma entrevista ao jornal brasileiro “Folha de S. Paulo” na qual defendia que “os americanos ainda não perceberam o quão importante ela é para o mundo”.