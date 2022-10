Dois dias depois do concerto em Vila Nova de Gaia, Anitta mostra-se no hospital

Dois dias depois de atuar no Meo Marés Vivas, em Vila Nova de Gaia, Anitta partilhou uma foto no hospital, acompanhada pelo namorado, a quem se refere como “o melhor enfermeiro”. A cantora brasileira irá ser operada após receber um diagnóstico de endometriose, doença que afeta mulheres em idade reprodutiva e é causada pela presença de tecido endometrial fora do útero.

Entretanto, Anitta partilhou, no Twitter, uma reflexão sobre o cansaço que lhe causou a recente digressão europeia (em Portugal, atuou no Rock in Rio Lisboa e no Meo Marés Vivas).



“Aqui pensando em quantas vezes o auge da exaustão me fez reclamar da tour da Europa. Chorei de desespero um dia no chuveiro escondida de tanto cansaço. Mas agora que consegui concluir... 'tava aqui editando os vídeos dos shows, eu mesma e só então [percebi] o quão inacreditável é”, escreveu. “Nunca mais repito isso na vida porque nada no mundo vale a nossa saúde ser levada a exaustão assim. Mas foi uma experiência que vai ficar para sempre guardada no meu coração. O cansaço eu vou esquecer [como] a gente esquece cirurgia plástica que dói para cacete na hora e depois quer fazer outra.”