Noivo de Anitta diz que os americanos ainda não perceberam “o quão importante ela é para o mundo”

Murda Beatz, produtor canadiano responsável por êxitos de Drake ou Travis Scott, falou sobre a sua noiva, Anitta, numa entrevista ao jornal brasileiro Folha de S. Paulo, não poupando nos elogios e defendendo que os Estados Unidos ainda não perceberam "o quão importante" a cantora brasileira é "para o mundo".

"Ela é muito talentosa", diz o músico, "se estou em Portugal ou no Brasil com ela vejo a forma como as pessoas a tratam e olham para ela, mas os Estados Unidos ainda não entendem o poder e a importância dela".

Beatz, que foi pedido em casamento por Anitta no mês passado, acrescenta: "ela está a ter um ano monstruoso, tem um grande êxito, está a fazer muitos trabalhos. É a pessoa mais trabalhadora de todas as que eu conheço, de que já estive perto ou com quem trabalhei em todos estes anos na música. Isso inspira-me, faz-me querer trabalhar".

Sobre a forma como os dois se conheceram, Beatz, cujo verdadeiro nome é Shane Lee Lindstrom, recorda: "Conheci-a no ano passado, em Miami. Trocámos números de telefone, continuámos a conversar. Ela mandou-me playlists de funk e foi a primeira vez que ouvi. Gostei muito de algumas dessas músicas e mandei mensagens aos produtores e tudo. Depois, eu e a Anitta continuámos a conversar".