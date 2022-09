“Parece que estamos a ir para o Rock in Rio mas depois é um silêncio”: o novo festival MEO Kalorama visto e sentido do lado de dentro

Começou o festival MEO Kalorama, no Parque da Bela Vista, em Lisboa. Ao longo de três dias, de quinta a sábado, o festival co-organizado pela promotora portuguesa House of Fun e a espanhola Last Tour, trará a Lisboa nomes como Arctic Monkeys, Nick Cave and the Bad Seeds, Ornatos Violeta, Chemical Brothers, Kraftwerk, Disclosure e James Blake, entre outros.

O termo de comparação é, naturalmente, o Rock in Rio-Lisboa, que de dois em dois anos assenta arraiais precisamente neste parque lisboeta. Mas logo após a entrada, que se faz pelo mesmo pórtico do festival de Roberta Medina, as diferenças saltam à vista.

Desde logo, a menor proliferação de estruturas tanto comerciais como de animação paralela ao cartaz musical gera uma sensação de maior silêncio e mais eficaz separação de sons, uma vez que a única projeção sonora existente é aquela que provém dos três palcos. A expressão ‘silêncio’ nem é nossa. Júlio Alves, 26 anos, natural de Alverca, partilha com a BLITZ as suas primeiras impressões: “No caminho para cá parece que estamos a ir para o Rock in Rio, mas depois entramos e há uma calma maior. É um silêncio…”, diz-nos o fã de Chemical Brothers (e Nick Cave, que só atua no sábado) com quem falamos quando Fred, no palco Futura, apresenta uma sonoridade jazzística, e depois de Rodrigo Leão ter estrado o palco principal do evento.

Apesar da área útil ser menor - o festival ‘termina’ sensivelmente na zona onde se localiza a tenda VIP do Rock in Rio desde a edição inaugural de 2004 -, a menos aturada ocupação do espaço pelas marca acaba por ‘arejá-lo’, mostrando uma extensão que a organização diz querer preencher sem descurar o conforto. A lotação, de acordo com declarações ao Expresso de Andreia Criner, diretora de comunicação, é de 40 mil pessoas por dia. João Costa, 43 anos, veio de Coimbra “especialmente para ver Kraftwerk”, nunca tinha estado no Parque da Bela Vista e compara-o ao Parque da Cidade do Porto, onde desde 2012 se realiza o festival Primavera Sound Porto. Espera “um festival sem sobressaltos, sem confusões”.

O cenário principal, palco MEO, equivale ao palco Mundo do Rock in Rio, ‘alcatifado’ pelo verde natural do Parque da Bela Vista. Por aí passam os maiores nomes do elenco, dos Chemical Brothers (cabeças de cartaz no dia de estreia, quinta) aos Arctic Monkeys (o mesmo estatuto no dia do meio, sexta) e Nick Cave & The Bad Seeds (nomes maiores da noite derradeira, sábado).

No espaço que no Rock in Rio, no passado mês de junho, se viu ocupado por uma área de alimentação e um pequeno palco com DJ residente de ‘sucessos’ rock está o palco Futura, que receberá artistas como Jake Shears, Marina Sena, Alice Phoebe Lou, Bruno Pernadas e o Club Makumba (e onde esta quinta-feira já se apresentou Fred Ferreira).

Na zona que no Rock in Rio corresponde à tenda VIP, e com a plateia a estender-se pela área da Rock Street (novamente, a facilidade de comparação com o único festival que se realiza regularmente no Parque da Bela Vista), encontra-se o palco Colina, dedicado às propostas de música eletrónica, de Kraftwerk a Róisín Murphy, de Peaches a Chet Faker. Está de ‘costas’ viradas para a entrada do festival.

A oferta de alimentação parece-nos algo ‘conservadora’, se comparada com aquela que temos visto noutros festivais urbanos, mas à hora a que escrevemos a afluência não é suficientemente grande para permitir avaliar se é ajustada à procura - sendo um festival que terá, de acordo com o comunicado, as portas a encerrarem às 2h, com concertos a começarem às 17h, o período de permanência no espaço não é especialmente longo. As bancas de bebidas são visíveis ao longo do recinto, concentrando-se em ‘estações’, sendo a cerveja oficial (e, portanto, a única disponível) da marca espanhola San Miguel. Com o pôr do sol não muito distante, é com a eletrónica suave e ‘soulful’ de James Blake que a Bela Vista se embala.

O cartaz deste dia de estreia é o que se segue:



Palco MEO

23h30 The Chemical Brothers

22h10 2ManyDJs + Tiga

21h00 Years & Years

19h00 James Blake

17h00 Rodrigo Leão



Palco Colina

01h00 Moderat

22h00 Kraftwerk

20h00 Bomba Estéreo

18h00 Xinobi (live)

16h00 Curadoria Chelas É o Sítio



Palco Futura

01h00 Marina Sena

22h00 Jake Shears

20h00 D’Alva

18h00 Fred