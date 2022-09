Logo à noite há dança no parque: Chemical Brothers são os reis na estreia do festival MEO Kalorama

A história dos britânicos Chemical Brothers com Portugal é longa, intensa e tem muitos capítulos eternizados em mais de duas décadas de concertos. Desde que primeiro os vimos a levantar, literalmente, (muita) poeira na edição de 1999 do Sudoeste – voltando ao lugar do crime, três anos depois, para repetir o feito – nunca mais pararam de nos brindar com atuações memoráveis em festivais espalhados um pouco por todo o país. É precisamente nesse contexto, dos grandes eventos de música ao ar livre, que a dupla fundada em 1992 por Tom Rowlands e Ed Simons mais se sente confortável, porque as batidas gigantes que criam dificilmente se deixam conter por quatro paredes.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler