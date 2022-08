Vem aí o primeiro álbum de Benjamin Clementine em cinco anos: e há vídeo novo

O músico britânico Benjamim Clementine, que já atuou em Portugal numerosas vezes, acaba de anunciar o seu primeiro álbum desde “I Tell a Fly”, de 2017.

O disco tem por título “And I Have Been” e sai a 28 de outubro. Segundo o artista, esta é a primeira parte do trabalho, devendo a segunda ser lançada no próximo ano.

Em comunicado, Benjamin Clementine revelou que o disco foi “concebido” durante a pandemia. “Tal como toda a gente, fui confrontado com muitas lições, complicações e epifanias, relacionadas com partilhar o meu caminho com alguém especial. ‘Part One’ é só a ponta do icebergue, que abre caminho para ‘Part Two’, que mergulha mais fundo.”

Veja aqui o vídeo do primeiro single, ‘Genesis’, e o alinhamento do álbum, abaixo.

GENESIS



01 Residue

02 Delighted

03 Difference

04 Genesis

05 Gypsy, BC

06 Atonement

07 Last Movement of Hope

08 Copening

09 Weakend

10 Auxiliary

11 Loveluster

12 Recommence