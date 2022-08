Coldplay fazem versão de 'Running Up That Hill', de Kate Bush. Veja o vídeo

Os Coldplay interpretaram uma versão de 'Running Up That Hill', de Kate Bush, durante um concerto no Estádio de Wembley, em Londres, no passado sábado.

Para interpretar aquela que é uma das canções deste verão - por força da sua inclusão na banda-sonora de "Stranger Things" - a banda contou, em palco, com o comediante Steve Coogan, que ali encarnou uma das suas personagens mais famosas, Alan Partridge.

Neste que foi um dos seis concertos que os Coldplay darão em Wembley, os britânicos contaram ainda com os préstimos de Simon Pegg, que subiu ao palco para cantar 'A Sky Full of Stars'.

Recorde-se que os Coldplay irão regressar a Portugal a 17 de maio de 2023, para um espetáculo em Coimbra. O anúncio deste regresso dos Coldplay a Portugal, que dará início à fase europeia da corrente digressão, chegou esta segunda-feira, tendo já na semana passada a SIC avançado com a notícia de que a banda britânica teria dois concertos marcados em Coimbra a 17 e 19 de maio de 2023. A segunda data, 19 de maio, não foi até ao momento anunciada.