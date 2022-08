Coldplay dão dois concertos em Portugal em 2023

Os Coldplay regressam a Portugal em 2023, para darem dois concertos em Coimbra, avança esta quinta-feira a SIC.

Segundo o canal de televisão do grupo Impresa, a banda inglesa atuará no Estádio Cidade de Coimbra a 17 e 19 de maio de 2023. A organização será da Everything Is New e da Câmara Municipal de Coimbra. A promotora ainda não comentou a notícia, ao passo que a autarquia disse à televisão de Paço de Arcos não ter "nada a adiantar sobre o assunto".

Os fãs dos Coldplay já estavam de sobreaviso desde a estreia do novo vídeo da banda, no qual aparecem imagens de Coimbra. O último concerto da banda de Chris Martin em Portugal aconteceu há dez anos, no Estádio do Dragão, no Porto.