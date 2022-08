Coldplay anunciam concerto em Portugal. Bilhetes à venda na quinta-feira

Os Coldplay anunciaram esta segunda-feira as datas europeias da sua digressão mundial, a Spheres World Tour, marcada para 2023. Entre elas está um concerto no Estádio Cidade de Coimbra, a 17 de maio, para o qual haverá bilhetes à venda a partir da próxima quinta-feira (dia 25) a partir das 10 da manhã, comunica a promotora Everything Is New.

O primeiro concerto da fase europeia da digressão é em Coimbra, a 17 de maio de 2023, seguindo-se Barcelona (24 e 25 de maio), Manchester (31 de maio e 1 de junho), Cardiff (6 de junho), Nápoles (21 de junho) e Milão (25 e 26 de junho), Zurique (1 de julho), Copenhaga (5 e 6 de julho), Gotemburgo (8 e 9 de julho) e Amesterdão (15 e 16 de julho).

De acordo com o que a SIC avançou na passada semana, a promotora Everything is New e a Câmara Municipal de Coimbra, terão em cima da mesa também a data de 19 de maio de 2023, abrindo-se caminho a um segundo concerto em Portugal. Organização e edilidade não confirmaram nem desmentiram.

Preços dos bilhetes para o concerto dos Coldplay a 17 de maio de 2023:

Relvado – 85€

Bancada Nascente Inferior – 150€ (com marcação)

Bancada Poente Inferior – 150€ (com marcação)

Bancada Nascente Superior – 120€ (com marcação)

Bancada Poente Superior – 120€ (com marcação)

Bancada Sul Inferior – 90€ (com marcação)

Bancada Sul Superior – 65€ (com marcação)

Mobilidade Condicionada- 65€