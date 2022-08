Há 22 anos, uns perfeitos desconhecidos tocavam no festival de Paredes de Coura: “Nós somos os Coldplay”

Foi no palco do festival Paredes de Coura, que decorre neste momento na vila minhota, que há 22 anos uns então desconhecidos Coldplay se estrearam em solo nacional, acompanhados no cartaz por nomes como Bad Religion, The The, Yo La Tengo, Walkabouts, Clã ou Jorge Palma.

No dia 13 de agosto de 2000, mesmo em que atuaram Mr. Bungle, The Flaming Lips e Mão Morta, o grupo britânico, que editara o álbum de estreia, "Parachutes", um mês antes, apresentou-se com um espetáculo composto por oito canções, entre as quais os primeiros êxitos 'Yellow' e 'Trouble'.

"Não sabemos se alguém já ouviu falar de nós aqui", questionou o vocalista Chris Martin antes de apresentar 'Yellow', "este é o nosso single de sucesso em Inglaterra, não sei se algum de vocês conhece". Ouça abaixo o áudio do concerto - alinhamento composto por 'Spies', 'Bigger Stronger', 'Don't Panic', 'High Speed', 'Yellow', 'Trouble', 'Shiver' e 'Everything's Not Lost'.