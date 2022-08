Será o melhor baterista sub-18 do mundo um menino de três anos?

Nandi Bushell e Caleb Hayes já têm um concorrente à altura, na corrida ao trono de melhor baterista sub-18: Motiriolaoluwa Emmanuel, um menino nigeriano de apenas três anos.

Os pais do menino criaram recentemente contas no TikTok e no YouTube, onde é possível testemunhar todo o seu talento, apesar da idade extremamente precoce.

Os vídeos de Emmanuel já o levaram a participar num programa de televisão nigeriano, onde o pai afirmou que "aos oito meses já eu tinha a certeza de que ele ia ser baterista".

Veja aqui: