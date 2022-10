O menino de sete anos que quer ser baterista dos Slipknot

Caleb Hayes é um menino de apenas sete anos, que tem dado muito que falar pelos seus dotes na bateria.

Para além de ter o seu próprio canal no YouTube, Hayes já esteve em programas como "Ellen", por toda a parte deixando indícios de que será um caso sério no mundo do rock n' roll.

O menino tem, aliás, um grande sonho: ser o baterista da sua banda preferida, os Slipknot. O amor pelo rock e pelo metal começou bastante cedo, quando aos três anos recebeu a sua primeira bateria, já depois de se apaixonar pelo percurso musical dos pais, que tinham uma banda de versões dos AC/DC e Led Zeppelin.

Entre as suas influências estão nomes como Joey Jordison, Dave Grohl e Taylor Hawkins, e foi o falecido baterista dos Slipknot quem começou por lhe abrir os olhos para a música. "Lembro-me de ver um vídeo dele em que tocava um solo, a andar à roda. Foi tão bom que o meu cérebro quase explodiu", disse.

A julgar pelo seu talento, é possível que Jay Weinberg tenha o seu lugar em risco. "Se ele se reformar, adorava ser o baterista dos Slipknot", brincou.