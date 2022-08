Quando Keanu Reeves ajudou uma velhinha de 80 anos a recordar o falecido marido

Keanu Reeves voltou a dar que falar, e pelos melhores motivos. Conhece-se agora uma história com mais de 20 anos: por volta de 1999 ou 2000, o ator fez as delícias de uma fã à altura com 80 anos, que via nele parecenças com o seu falecido marido.

A história foi contada pelo neto da senhora, no Reddit. Após a morte do marido, esta avó só encontrou conforto e apaziguamento nos filmes de Keanu Reeves, tendo-os visto a todos. "Ela teve um enfarte quando tinha 70 e poucos anos e por isso passou os últimos dez anos de vida quase sempre fechada em casa. Ver filmes era o passatempo dela".

O descendente explicou que o seu tio encontrou Reeves num restaurante em Los Angeles, pouco depois da estreia de "The Matrix" (1999), e não hesitou em abordá-lo. "O Keanu acabou de comer e o meu tio disse-lhe: 'não costumo fazer estas coisas, mas queria que soubesse que a minha mãe, de 80 anos, o adora. Viu todos os seus filmes. Você faz-lhe lembrar o meu pai'", contou.

O ator terá então pedido o contacto da fã sénior, tendo-lhe ligado pouco depois. "Falou com a minha avó durante vários minutos. Ela ganhou o dia. A bondade e o interesse genuínos demonstram o homem incrível que ele é", rematou.