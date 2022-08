Tommy Lee dos Mötley Crüe partilhou ‘nude’ em todas as suas redes sociais. Foi engano, afirma

Tommy Lee partilhou uma foto, em nu frontal e integral, em todas as suas contas oficiais nas redes sociais.

O baterista dos Mötley Crüe ter-se-á equivocado na partilha, mas não mostrou, posteriormente, grande vontade de retirar a publicação.

A fotografia gerou milhares de comentários, entre eles um de Brittany Furlan, sua esposa, que se limitou a escrever "Oh Meu Deus". Machine Gun Kelly, que interpretou Tommy Lee no filme "The Dirt", também deixou a sua reação: "Tu matas-me".

A foto foi retirada mas, como nesta 'adaptada' pelo "Consequence of Sound", continua disponível.