Kanye West troça com Pete Davidson após o fim do namoro deste com Kim Kardashian

Kanye West aproveitou o fim do namoro entre a sua ex-mulher, Kim Kardashian, e o ator Pete Davidson para voltar a lançar "farpas" ao comediante, com quem nunca teve uma boa relação.

No Instagram, o músico partilhou uma imagem com um jornal fictício onde se podia ler a manchete "Morreu Skete Davidson, aos 28 anos" - 'Skete' é a alcunha que Kanye inventou para Pete Davidson.

Kanye acrescentou uma outra "boca", desta feita dirigida a Kid Cudi, seu antigo colaborador e amigo de Davidson. "Kid Cudi ia atuar no funeral mas teve medo de garrafas", numa alusão aos incidentes que tiveram lugar durante o espetáculo de Kid Cudi no Rolling Loud Miami - Kid Cudi substituiu West no festival e acabou por ser atacado pelo público.

A publicação já foi retirada do Instagram pelo próprio Kanye, mas ainda pode ser vista aqui: