Kid Cudi sai de palco após ser atingido na cabeça com uma garrafa. O substituto de Kanye West no Rolling Loud Miami ‘resistiu’ meia hora

O concerto de Kid Cudi no festival Rolling Loud Miami, na passada sexta-feira, ficou marcado pelos piores motivos, já que o rapper abandonou o palco após ter sido atingido com uma garrafa. O espetáculo levava apenas meia hora de duração.

Kid Cudi marcou presença no festival em substituição de Kanye West, que era cabeça de cartaz do Rolling Loud Miami e que cancelou o seu espetáculo a poucos dias do início do evento.

A inimizade entre os dois rappers, que cortaram relações em fevereiro, parece ter passado para o público, que não se coibiu de insultar Kid Cudi durante todo o concerto - que durou apenas meia hora.

Não foi o único insulto que o rapper recebeu esta noite: poucos minutos após Kid Cudi abandonar o palco, Kanye West apareceu de surpresa no espetáculo de Lil Durk, com quem interpretou 'Father Stretch My Hands, Pt.1', canção que na versão de estúdio conta com a colaboração de... Kid Cudi.