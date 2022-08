Festival EDP Vilar de Mouros completa cartaz e admite ter tentado “dos Slipknot aos New Order” para substituir os Limp Bizkit

Depois do cancelamento dos concertos de Limp Bizkit e Hoobastank, foram ontem conhecidos os substitutos para o dia 26 de agosto, no EDP Vilar de Mouros. Simple Minds e Black Rebel Motorcycle Club são as bandas que subirão ao palco do festival minhoto naquele dia.

Entretanto, nas redes sociais, a organização do evento partilhou alguns pormenores sobre a busca de substitutos.

"A espera terminou. A vossa e a nossa. Falámos com muitos agentes e managers, tentámos prolongar digressões, desafiámos artistas a tocarem no Vilar de Mouros em formato one off. Dos Slipknot aos New Order, fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para garantir o melhor cartaz possível no dia 26 de agosto", garantem. "Não conseguimos manter o género musical, é verdade. Mas mantemos a qualidade, a dimensão, a relevância. E isso importa - para o público do festival e para nós."