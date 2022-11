EDP Vilar de Mouros fecha o cartaz com dois nomes internacionais

O cartaz do festival EDP Vilar de Mouros encerra com as confirmações de Black Rebel Motorcycle Club e Clawfinger, que se juntam aos Simple Minds e aos portugueses Tara Perdida no dia 26 de agosto (o mesmo em que, inicialmente, tinham sido anunciados Limp Bizkit e Hoobastank, entretanto cancelados). A novidade foi avançada nas redes sociais dos próprios Black Rebel Motorcycle Club, que partilharam a imagem do cartaz do festival.

Trio norte-americano oriundo de São Francisco, os Black Rebel Motorcycle Club regressam a Portugal quatro anos depois de editar "Wrong Creatures", o mais recente álbum de originais, trazendo consigo uma discografia que arrancou em 2001 com canções como 'Whatever Happened to My Rock and Roll' ou 'Red Eyes and Tears'. Os Clawfinger, banda de metal sueca nascida no final dos anos 80, regressaram em 2017 depois de uma série de anos separados, tendo editado em março passado um novo single, intitulado 'Environmental Patients'.

O EDP Vilar de Mouros realiza-se entre os dias 25 e 27 de agosto, tendo no cartaz nomes como Placebo, Suede, Simple Minds, Iggy Pop ou Bauhaus. Os passes gerais para os três dias custam €85,90 e os bilhetes diários estão à venda por €42,95. Consulte abaixo o cartaz completo do festival.

25 de agosto

Placebo

Suede

Gary Numan

Battles

26 de agosto

Simple Minds

Black Rebel Motorcycle Club

Clawfinger

Tara Perdida

27 de agosto

Iggy Pop

Bauhaus

Wolfmother

The Legendary Tigerman