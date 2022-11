Simple Minds no festival EDP Vilar de Mouros

O festival EDP Vilar de Mouros confirmou os Simple Minds no cartaz da edição deste ano, que se realiza nos dias 25, 26 e 27 deste mês.

A banda escocesa atuará no segundo dia, 26 de agosto, suprindo a lacuna causada pelo cancelamento do concerto dos Limp Bizkit, que eram um dos cabeças de cartaz do festival. Recorde-se que, também para esse dia, o festival perdera, entretanto, os Hoobastank.

Jim Kerr e companheiros já passaram por Portugal este ano: em abril, atuaram no Coliseu do Porto e no Campo Pequeno, em Lisboa.

O cartaz provisório do festival fica assim alinhado:

25 de agosto: Placebo, Suede, Gary Numan, Battles

26 de agosto: Simple Minds, Tara Perdida

27 de agosto: Iggy Pop, Bauhaus, Wolfmother, The Legendary Tigerman