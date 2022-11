MEO Sudoeste celebra 25ª edição em 2023. E já há datas

No dia em que o MEO Sudoeste 2022 chega ao fim, a promotora Música no Coração anuncia as datas para a edição do próximo ano, que será a 25ª: 9 a 12 de agosto, com abertura do campismo a 5 de agosto. O festival decorrerá uma semana mais tarde do que o habitual para não coincidir com a Jornada Mundial da Juventude, que terá lugar em Lisboa.

Os passes gerais já se encontram à venda nos locais habituais e com 25% de desconto para marcar as 25 edições - promoção válida até ao próximo dia 25 de outubro - por €85. Entre essa data e o final do ano, os passes passam a custar €115 e serão também colocados à venda os bilhetes diários por €50.

Entre 1 de janeiro e 31 de março de 2023 os passes custarão €120 e os bilhetes diários €55, aumentando depois para €125 e €60, respetivamente. A partir de 1 de agosto, a entrada geral custará €130 e o bilhete diário €65.

A edição deste ano chega ao fim este sábado com atuações de Rex Orange County, CKay, Bispo ou Ivandro, entre outros. Nos últimos dias, passaram pelo MEO Sudoeste artistas como Pedro Sampaio, Steve Aoki, ProfJam, Timmy Trumpet, Major Lazer, Steve Aoki ou Calema. As reportagens da BLITZ podem ser acompanhadas em permanência.