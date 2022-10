Lil Uzi Vert assume-se pessoa não-binária

Lil Uzi Vert assumiu-se como pessoa não-binária, após ter alterado a sua biografia no Instagram.

Lil Uzi Vert, que atuou recentemente em Portugal, passará a responder pelos pronomes "they/them", que são considerados neutros.

Responsável por temas como 'XO Tour Llif3', Lil Uzi Vert terá feito essa alteração no dia 14 de julho, Dia Internacional das Pessoas Não-Binárias.

Lil Uzi Vert não comentou ainda, no entanto, essa mesma alteração. Há vários anos que é apoiante das causas LGBTQ+ tendo usado, em junho, diversas roupas com as cores da bandeira da comunidade.