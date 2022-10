Ricky Martin nega ter mantido relações sexuais com o seu sobrinho

Ricky Martin negou ter tido algum tipo de relação amorosa e sexual com o seu próprio sobrinho, após ter sido noticiado que seria esta a pessoa até aqui não identificada no processo de abuso doméstico que foi movido contra si.

Marty Singer, advogado do cantor, emitiu um comunicado no qual afirma que Martin "nunca esteve, nem nunca estaria, envolvido com o seu sobrinho". "Isso não só é falso como é nojento", acrescentou.

"Esperemos que este homem tenha a ajuda de que precisa mas, mais importante que isso, esperemos que este caso chegue ao fim assim que um juiz considerar os factos".

Ricky Martin negou ter cometido os crimes de que é acusado, agradecendo "os inumeráveis gestos de solidariedade".