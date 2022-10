Colocados à venda esta manhã, os bilhetes extra para o concerto de Harry Styles na Altice Arena, em Lisboa, já foram todos vendidos.

Segundo a promotora Everything Is New, os bilhetes disponibilizados esta sexta-feira foram 373 e já "voaram" todos.

Harry Styles, que atuou com os One Direction em Portugal em 2013 e 2014, fará a sua estreia a solo no nosso país a 31 de julho.Consigo traz o mais recente álbum, terceiro na sua discografia, "Harry's House".