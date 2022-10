Últimos bilhetes para concerto de Harry Styles em Lisboa postos à venda esta sexta-feira

Última oportunidade para ver Harry Styles na Altice Arena, em Lisboa, a 31 de julho. A promotora Everything Is New anunciou que colocará à venda mais uma leva de bilhetes para a estreia em Portugal, a solo, do ex-One Direction. Os bilhetes estarão disponíveis esta sexta-feira, às 10h00.

Adiado por duas vezes devido à pandemia, o concerto de Harry Styles encontra-se esgotado desde a primeira vez que foi anunciado, sendo grande a procura de bilhetes.

O músico britânico, que esteve em Portugal com os One Direction em 2013 e 2014, virá apresentar o seu terceiro disco em nome próprio, "Harry' House", que contém o grande êxito 'As It Was'.