Two Door Cinema Club no NOS Alive: um "vai ficar tudo bem" musical para o fim de festa

Onde outras bandas contemporâneas e de géneros vizinhos tombaram, os Two Door Cinema Club, nascidos há 15 anos na Irlanda do Norte, continuam a fechar o alinhamento de grandes festivais de música. No NOS Alive, porém, encontraram uma plateia algo despida de gente e de energia; muitos terão vindo a Algés para ver o regresso dos Da Weasel ou os êxitos dos Imagine Dragons, não ficando para dançar ao som da banda de Alex Trimble, Sam Halliday e Kevin Baird, um trio 'promovido' a quinteto, na sua versão ao vivo.

Se dantes se dizia, dos grupos com canções orelhudas, que tinham um som "radiofónico", hoje poderíamos substituir a expressão por som "publicitário". Pelo menos no caso dos Two Door Cinema Club, muitos dos temas ganharam notoriedade após serem incluídos em campanhas publicitárias; ao despertar-se essa memória remota, ouvir o concerto torna-se estranhamente parecido com fazer zapping entre canais, sem grande atenção.

A verdade é que, para os muitos espectadores que vibram nas primeiras filas da plateia, e que as câmeras filmam com sorrisos de orelha a orelha, o rock corridinho da maior exportação de Bangor (a cidade da qual são oriundos) faz maravilhas pela disposição, neste final de festa algo cansado. Muito assentes na guitarra de Sam Halliday, êxitos como 'I Can Talk', que abriu a noite, 'Changing of the Seasons' ou 'Sun' apresentam um som vitaminado que anima quem ficou em Algés para ver o último concerto do palco principal.

Fluente num falsete ora discreto, ora bem pronunciado, Alex Trimble é um frontman discreto e afável, que repetidamente agradece ao público português, do qual a banda já é próxima, por mostras de carinho como os cânticos entoados após 'This Is The Life'.

Cutucando o disco-pop dos Maroon 5, a folk-pop dos Mumford and Sons ou até as guitarras dos Vampire Weekend, os Two Door Cinema Club são uma espécie de resumo da matéria dada, nos últimos 15 anos, na pop-rock anglo-saxónica. Despedem-se com 'Sun', êxito retirado do seu segundo álbum, "Beacon", de 2012, e depois de passarem, durante o concerto, por um novo tema, 'Wonderful Life', provavelmente a incluir no próximo disco, "Keep on Smiling", previsto para setembro. Entre copos no chão, confetis pelo ar e muitas pernas cansadas, fizeram a festa possível.