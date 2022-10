Pedro Adão e Silva no NOS Alive: “Os Fontaines D.C. são uma das bandas mais vibrantes do momento”

Pedro Adão e Silva, ministro da Cultura, esteve no NOS Alive esta quinta-feira, para ver os concertos de Fontaines D.C. e The Strokes.

Em declarações à TSF, o governante recomendou o "rock vibrante da Irlanda" que os Fontaines D.C. levaram ao palco Heineken, elogiando também os norte-americanos The Strokes, que no seu dizer "há 22 anos ressucitaram o rock. Há um rock depois daquelas guitarras dos Strokes", defende, dizendo-se fã do mais recente álbum da banda, "The New Abnormal", de 2020. O ministro assistiu ao concerto de Casablancas e companhia à frente do palco.

Pedro Adão e Silva afirmou ainda que festivais como o NOS Alive "são ótimos para trazer estrangeiros a Lisboa".