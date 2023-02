Cientista português de renome mundial, está radicado nos Estados Unidos desde 1975, onde leciona na Universidade do Sul da Califórnia, depois de ter passado pela docência e pela investigação na cidade de Iowa. As investigações de António Damásio no campo das neurociências, realizadas em parceria com a sua mulher, Hanna, lançaram uma nova luz sobre o funcionamento do cérebro humano, em particular sobre as fronteiras que tanto separam como unem a razão e a emoção.

