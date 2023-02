Na juventude sonhava ser pianista profissional e tocava oito horas por dia antes de escolher a carreira académica. Entrou em Química por acaso, mas não lhe podia ter corrido melhor. Aos 43 anos, Nuno Maulide é professor catedrático e diretor do Instituto de Química Orgânica da Universidade de Viena, já foi eleito cientista do ano na Áustria e é o único estrangeiro fora dos países germanófonos na Academia de Ciências daquele país. Não perde uma oportunidade para combater a má reputação da Química e acredita que reside na ciência a chave para resolver as alterações climáticas.

