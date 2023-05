É possível reduzir a poluição por plásticos em 80% até 2040: relatório das Nações Unidas explica o que é preciso mudar

A poluição por plásticos pode ser reduzida em 80% até 2040 se os países e as empresas implementarem mudanças profundas em termos de políticas e no mercado, utilizando as tecnologias existentes, aponta um relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) divulgado nesta terça-feira. Intitulado “Fechar a Torneira”, o documento descreve o que é necessário alterar para combater este tipo de poluição e criar uma economia circular.

Antes de mais, a sugestão é que se comece por eliminar os plásticos “problemáticos e desnecessários” para reduzir a dimensão do problema. Depois, são enumerados os três principais eixos que é preciso mudar: reutilizar, reciclar e reorientar e diversificar.

A promoção de opções de reutilização, como garrafas reutilizáveis ou sistemas de retoma de embalagens, pode reduzir 30% da poluição por plásticos até 2040. Esta redução pode ocorrer em mais 20% se a reciclagem se tornar uma atividade “mais estável e rentável”. Medidas como a eliminação dos subsídios aos combustíveis fósseis “aumentariam a percentagem de plásticos economicamente recicláveis de 21 para 50%”. Já através da substituição de produtos como embalagens de plástico por outros feitos de materiais alternativos, como papel, é possível uma redução adicional de 17%.

Ainda assim, mesmo com as referidas medidas, existem 100 milhões de toneladas métricas de plásticos provenientes de produtos de utilização única e de curta duração que terão de ser tratadas anualmente até 2040. “A forma como produzimos, utilizamos e eliminamos os plásticos está a poluir os ecossistemas, a criar riscos para a saúde humana e a desestabilizar o clima”, realça Inger Andersen, directora executiva do PNUMA, em comunicado.