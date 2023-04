Temperatura pode atingir esta quinta-feira os 37º e bater um recorde para abril com 78 anos

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que esta quinta-feira, dia 27 de abril, sejam “atingidas as temperaturas máximas mais elevadas deste evento de tempo quente, com valores que deverão variar entre 33 e 35ºC, podendo muito localmente atingir 37ºC, no interior da região Sul, Ribatejo e Beira Baixa”.

A confirmar-se, será batido um recorde com 78 anos, quando a 20 de abril de 1945 os termómetros atingiram os 36 graus no Pinhão.

Esta vaga de calor está a ser provocada por “uma massa de ar quente com origem no norte de África e transportada na circulação de um anticiclone localizado junto à Península Ibérica”, explica o IPMA em comunicado.

O fenómeno está atingir Portugal Continental, “originando valores de temperatura muito acima da média para a época do ano, em especial da máxima e na região Sul, onde a anomalia prevista para o dia 27 será entre 10º a 15ºC acima da normal climatológica”, refere o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

No interior Norte e Centro a temperatura máxima poderá oscilar esta quinta-feira entre 30º e 33º, nomeadamente no vale do rio Douro e em alguns locais no interior da Beira Litoral.

No restante território, a temperatura máxima irá variar entre 25 e 30 graus, “com exceção da faixa costeira a norte do cabo Raso, que registará valores entre 20 e 25ºC”.

Também a temperatura mínima irá subir, apesar de não haver uma alteração significativa. “Esperam-se valores na noite de 26 para 27 de abrir entre 14 e 18ºC nas regiões a sul do sistema montanhoso Montejunto-Estrela, podendo situar-se entre os 18 e 20ºC no Algarve”, antevê o IPMA.

Risco de incêndio “máximo” e “muito elevado”

O tempo tão quente, associado a “valores baixos de humidade relativa do ar, resultará igualmente num aumento do Perigo de Incêndio Rural, que deverá situar-se nas classes Máximo e Muito Elevado” em quase todo o interior Norte e Centro, bem como no interior do Algarve a partir desta quinta-feira.

A partir de sexta-feira deverá ocorrer uma descida das temperaturas máximas, mais notória no litoral Norte e Centro, mantendo-se ainda valores entre 28 e 32 graus na região Sul.