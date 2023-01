Lula traz “esperança” para a maior floresta tropical do planeta: “com Bolsonaro a Amazónia estava fadada a ser destruída”

Desflorestação, exploração ilegal de minério e madeira, invasão de áreas protegidas e territórios indígenas. O crime ambiental é o legado que Jair Bolsonaro deixou na Amazónia. Agora, com Lula da Silva a assumir novamente a Presidência do Brasil, há “esperança” para a maior floresta tropical do mundo. “A primeira coisa que a vitória de Lula significa é o fim da destruição e sabotagem contra a Amazónia”, afirma Marcio Astrini, secretário executivo do Observatório do Clima, a principal rede de grupos ambientalistas do Brasil.

