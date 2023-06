Sustentabilidade, inteligência artificial e igualdade entre homens e mulheres entram para o Código de Governo das Sociedades

João Moreira Rato trabalhou na banca de investimento em Londres em instituições como a Goldman Sachs, a Lehman Brothers e a Morgan Stanley, e em Portugal os portugueses lembram-se dele quando esteve à frente do IGCP, a agência que gere a dívida pública. É professor na Nova, chairman do Banco CTT e Senior Advisor da Morgan Stanley, cargos que acumula com a presidência do Instituto Português de Corporate Governance (IPCG).



Foi com os sapatos de presidente do IPCG que João Moreira Rato conversou com o Expresso SER para explicar as alterações que o Instituto fez no Código de Governo das Sociedades. Este código é um documento que em 2020 substituiu o Código de Governo da CMVM e que é utilizado, atualmente, por quase 40 grandes empresas, contendo princípios e recomendações sobre as boas práticas de governo societário.



Este ano o Código de Governo das Sociedades foi revisto e passou a incluir um novo capítulo sobre sustentabilidade. E é logo o primeiro. O Código passa a determinar que as empresas, “na sua organização, no seu funcionamento e na definição da sua estratégia” contribuam “para a prossecução dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) definidos no quadro da Organização das Nações Unidas, em termos que sejam ajustados à natureza da sua atividade e à respetiva dimensão”. E recomenda às empresas que passem a identificar “as principais políticas e as principais medidas adotadas no que respeita ao cumprimento dos seus objetivos ambientais e sociais”.



Porque estas alterações? João Moreira Rato, explica que “existe um aumento da preocupação dos investidores com o tema, mas também por parte de outros stakeholders como os bancos credores, clientes ou fornecedores. À medida que a nova geração de millennials vai acumulando riqueza e capacidade de tomada de decisão nos diferentes campos profissionais, estas preocupações vão tendendo a aumentar”.



Além de um novo capítulo, há novos conceitos relacionados com sustentabilidade e ESG (sigla inglesa para ambiente, responsabilidade social e governança) que são introduzidos em vários outros capítulos do novo Código. Por exemplo, no capítulo sobre o perfil dos membros dos órgãos sociais, pede-se “particular atenção à igualdade entre homens e mulheres”. No capítulo sobre o controlo interno, passa-se a recomendar igualmente às empresas uma “análise do risco climático”.



As novas regras e canais de denúncia de whistleblowing e a transparência quanto à utilização de inteligência artificial como instrumento de tomada de decisão pelos órgãos sociais são outras das novidades do Código de Governo das Sociedades que João Moreira Rato explica em discurso direto.



O Código de Governo das Sociedades sofreu este ano uma nova revisão. Quais foram as principais alterações ao Código?

Esta revisão do Código de Governo das Sociedades pretendeu dar outro destaque ao tema da sustentabilidade, que passa a merecer um novo capítulo e um destaque especial nos princípios gerais. Incluem-se também recomendações para que sejam levados em consideração os riscos climáticos.



Foi também, no que diz respeito aos órgãos sociais, aprofundado o papel dos administradores não executivos, tal como o papel da comissão ou comité de risco e da comissão de remuneração. Passaram a ser consideradas as ações especiais com direito ao voto plural.



Densificou-se a recomendação de whistleblowing, com o alargamento da recomendação, para que o canal de denúncia interna esteja acessível a não trabalhadores e com vista à publicação de regras claras, transparentes e públicas quanto ao processo a seguir em caso de denúncia.



Considerou-se a recomendação de transparência quanto à utilização de inteligência artificial como instrumento de tomada de decisão pelos órgãos sociais.



Porquê acrescentar um capítulo sobre Sustentabilidade?

Nos últimos anos tem-se assistido a um aumento da apresentação de propostas em Assembleia Geral, pelo mundo fora, relacionadas com preocupações de sustentabilidade. Existe um aumento da preocupação dos investidores com o tema, mas também por parte de outros stakeholders como os bancos credores, clientes ou fornecedores. À medida que a nova geração de millennials vai acumulando riqueza e capacidade de tomada de decisão nos diferentes campos profissionais, estas preocupações vão tendendo a aumentar.



Nesta nova versão pedem às empresas para estarem atentas às relações com “com acionistas, partes interessadas e a comunidade em geral” e já não só com os “investidores”. Porque esta alteração de abrangência?

Por um lado, torna-se cada vez mais evidente que para que uma empresa crie valor no médio e longo prazo, terá de levar em consideração o entorno em que opera. O aumento da qualidade de vida dos seus colaboradores é vital para a evolução da sua produtividade.



Por outro lado, a satisfação dos seus clientes e dos seus fornecedores é também um fator de resiliência para a empresa no longo prazo. Por outro lado, os impactos negativos que a empresa possa ter na sociedade são cada vez mais levados em consideração pelos investidores. Existe uma pressão cada vez mais forte para se minimizarem decisões nocivas e irreversíveis. Um exemplo clássico é o da utilização de antibióticos na produção de frangos, que tende a aumentar a resistência aos mesmos na população, com efeitos muito negativos em termos de saúde pública. Nestes casos, é de esperar que os próprios acionistas destas empresas exerçam pressão para que esta utilização seja mais contida.